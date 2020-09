Tilsett i Helse Førde testa positivt

Nyhende

Mellom søndag 20. september og søndag 27. september var det to personar som testa positivt på covid-19 i Helse Førde sitt område. Totalt 1457 prøver vart analysert den siste veka. Det var tysdag og fredag sist veke at det var to personar som testa positivt for covid-19.

Ifølgje Helse Førde er ein tilsett stadfesta smitta av korona. Personen er ein av dei som kom i karantene i samband med at ein pasient var innom Førde sentralsjukehus testa positivt på covid-19. Det var ni personar som vart sett i karantene, og alle dei åtte andre har testa negativt, ifølgje Helse Førde. Dei ni tilsette vart sett i karantene då dei hadde hatt nærkontakt med ein pasient som vart sjuk på ein busstur med pensjonistar frå Nord-Jæren. Pasienten var innom Førde sentralsjukehus først, og vart så sendt vidare til Haukeland universitetssjukehus der personen testa positivt for korona.

Ifølgje Helse Førde vert to nye tilsette i Helse Førde sett i karantene som følgje av den positive testen til den tilsette. Desse vert testa måndag.

Det er no ni tilsette av rundt 3000 i Helse Førde som er heimeverande grunna korona.

Det er totalt fem tilsette i Helse Førde som har testa positivt for covid-19 sidan i vår.

Ingen positive i helga

I helga var det ingen personar som testa positivt, melder Helse Førde. Laurdag vart det analysert 96 prøver, medan det vart analysert 48 prøver søndag.

Ifølgje Helse Førde er det totalt 62 personar som har testa positivt for covid-19 i området.

Ein person innlagt

Ifølgje Helse Førde er det ein person med stadfesta covid-19 smitte innlagt på sjukehus i Helse Førde.