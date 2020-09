Oppmodar om å bruke eigen bil

Nyhende

Eit vilkår for å få dekka drosje på trafikalt grunnlag er at det ikkje er rutegåande transport på strekninga, noko som blir ekstra aktuelt i tider med busstreik. I slike tilfelle kan brukarane få dekka drosje eller bruk av eigen bil, kjem det fram i ei pressemelding. I tillegg må reisa vere over ti kilometer. No i koronavirusutbrotet så får alle dekka bil med tilleggsutgifter på reiser over ti kilometer.

Pasientreiser prioriterer medisinske turar til spesialisthelsetenesta og ØH-turar inn til primærhelsetenesta. I enkelte område er det kapasitetsutfordringar på grunn av covid-19, noko som gjer at pasientreiser i nokre tilfelle ikkje klarer å skaffe nok drosjer.