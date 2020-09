Nyhende

– Å legge til rette for at tungbilsjåførar skal få ein god plass for å gjennomføre si pålagde kviletid er viktig for trafikktryggleiken på vegen, seier seksjonssjef i Statens vegvesen, Tone Anette Espe. Ho opplyser om at det kom inn to særs gode tilbod i konkurransen og at Statens vegvesen no er i ein fase der dei evaluerer desse tilboda.