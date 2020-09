Sjekk vêrmeldinga før du vel dekk for haustferien

Nyhende

Er det meldt snø dit du skal i haustferien, må du ta deg tid til å legge om til vinterdekk.

- Det skjer kvart einaste år når den første snøen kjem, bilar med sommardekk som mistar veggrepet og hamnar i grøfta. Einaste måte å vere på den trygge sida når snøen legg seg er å få på vinterdekka, seier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF i ei pressemelding.

Fare for vannplaning

Men ikkje legg om til vinterdekk før haustferien på autopilot- eller verre for å vere på den sikre sida. Vinterdekk gir nemleg dårlegare veggrep og dermed mindre tryggleik på regnvåte hasutvegar.

- Vårt beste råd er å sjekke vêrmeldinga og køyreforholda der du skal. Er det meldt snø bør du skifte til vinterdekk. Er det meldt mykje regn og typisk haustvåte vegar, er det lettare å vannplane og miste kontrollen med vinterdekk. Vinterdekk drenerer bort vatnet dårlegare enn sommardekk, seier Ryste.

- I tillegg gjeld sjølvsagt rådet om å avpasse farta etter køyreforholda. Både ved snø og regnvåte vegar er den beste og enklaste måten å unngå at du mister kontrollen å senke farta, påpeikar Ryste.

Pass på mønsterdybda

Også med sommardekk på, er det ein ting du bør sjekke ekstra nøye når haustregnet kjem.

- Forskjellen på nye og utslitte dekk er enorm. Til mindre mønsterdybde, desto større sjanse for vannplaning og at du mistar kontrollen på både bremsing og styring. Vi rår ingen to å køyre med dekk som kun har 1,6 millimeter mønsterdybde, som er minstekravet på sommardekk, seier Ryste.