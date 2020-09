Fornuft-ikkje omkamp

Nyhende

Samferdsleminister Knut Arild Hareide varsla nyleg at det vert store endringar i komande Nasjonal transportplan. Den største endringa blir måten vi planlegg på, og at til no har bygd for stykkevis og for delt. Samstundes stilte ministeren spørsmål om vi prioriterer det viktigaste først, om vi går for dei rette løysingane, om vi brukar teknologien slik vi bør og får inn entreprenørane tidleg nok. Han var også klar på at ein til no har hatt ein sedvane der alle vegprosjekt som blir godkjende politisk, blir gjennomførte. Han kom i samband med det med ei oppfordring til seminardeltakarane; «Kan de kome på eit vegprosjekt der ideen er komen for så seinare å bli lagt heilt bort?»

Vi har eit godt døme på vedteke prosjekt som både kan og bør leggast ned i skuffen. Då debatten om framtidig trasé for E39 i vårt område var på det heitaste, var det statsminister Erna Solberg som kunngjorde at ein framtidig E39 gjennom Nordfjord skulle leggast i indre, med bru inst i ein fjord. Både då og i ettertid er det mange som har undra seg over fornufta i dette trasévalet – med den dyraste løysinga, den minst effektive og den minst samfunnsnyttige. Forstå det den som kan.

Nokre år etter at statsministeren sett fingeren på kartet, og sa her skal vegen gå, vart det sett av ein milliard kroner for opprusting av E39 mellom Byrkjelo og Sandane.

No er det på tide å børste støvet av desse pengane og sette i gong opprustingsarbeidet. Det er her store delar av trafikken går i dag.

Når det er gjort vil mykje av den framtidige løysinga gi seg sjølv. Bru Lote – Anda, som er ei langt rimelegare løysing enn ei hengebru i indre. Vi slepp den store S-en, og vi får ein bu- og arbeidsregion som heng saman. I ei tid der dagens samferdsleminister snakkar om mest mogleg veg for pengane, er dette den einaste berekraftige måten å løyse utfordringa på. Dette er ikkje ein omkamp, men reinspikka fornuft.