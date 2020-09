Ny mobbelov i barnehagane trer i kraft ved nyttår

Nyhende

Lovendringa inneber ei aktivitetsplikt som krev at barnehagane følgjer med på korleis barna har det, og undersøkjer og set inn tiltak når personalet har mistanke om at eitt eller fleire barn ikkje har det bra.

Det blir òg innført ei skjerpa aktivitetsplikt ved mistanke om at personalet krenkjer barn, og barnehagane blir forplikta til å ha nulltoleranse mot krenkingar som utestenging, mobbing, vald, diskriminering og trakassering.

Vidare blir det innført krav om at barnehagane skal ha internkontroll for å sikre at dei følgjer lovverk og forskrifter, inkludert rammeplanen og det nye regelverket mot mobbing, og kommunane skal sjå til at barnehagane følgjer lovendringane.