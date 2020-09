Glede i Ørsta for at Oslo-flyruta held fram

Nyhende

Staten går inn og kjøper to daglege flyruter til og frå Oslo og Bergen frå Florø, og like mange avgangar mellom Hovden i Ørsta og Oslo. Det vil seie at ruteprogrammet til Widerøe held fram som før på desse kortbaneflyplassane til og med 31. desember. Det er Ørsta-ordføraren glad for. Widerøe har tidlegare varsla rutekutt fleire stader i landet og det har vore stor uro for kortbanenettet.

– Det er svært gledeleg og veldig bra at vi har klart å bryte gjennom i denne viktige saka og at flyrutene er redda dei neste tre månadene. Så får vi håpe at situasjonen vil halde fram også i 2021. Flyplassen vår er svært viktig for næringslivet, reiselivet og befolkninga på Søre Sunnmøre og i Nordfjord, seier ordførar i Ørsta Stein Aam (Sp) i ein kommentar til Nynorsk pressekontor.

Avtalen staten har inngått med Widerøe, Norwegian og SAS for å sikre minimumsnivået for flytilbodet i Noreg ut året har ein prislapp på nærmare 190 millionar kroner.

Norwegian og SAS får støtte til ei rekke ruter primært frå Oslo og til Nord-Noreg og Vestlandet. For Widerøe sin del gjeld det ni ruter. Fem av dei mellom Tromsø og Stokmarknes, Vadsø, Hammerfest, Alta og Kirkenes. Departementet gir også støtte til Stokmarknes – Bodø og til Bergen – Florø og mellom Oslo og Florø og Ørsta/Volda.(©NPK)