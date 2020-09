Enivest vil bruke berre delar av SFE sine eksisterande trekkerør

Må grave for fiber på nytt

I 2017/2018 la SFE ned trekkerør for fiber i Mogrenda, i samband med oppgradering av vegnettet. No skal fiberutbyggar Enivest grave for fiber på nytt, då SFE sine trekkerør blir for dyre og lite teknisk gunstige.