Problemet er at dersom ein personbil køyrer ut, vil den verste konsekvensen med dagens rekkverk vere at bilen hamnar i elva, medan med rett styrkeklasse vil bilen treffe rekkverket og skli bortover det.

Etterlyser dokumentasjon – Brua er brei nok Fjordabladet har blitt kontakta av ein person som stiller spørsmål ved kunnskapsgrunnlaget og pengebruken til Statens vegvesen når det gjeld bruer.

– Det korte svaret er det som står i reguleringsplanen, at rekkverket på brua ikkje møter dagens krav til brurekkverk, og at det ikkje er tilbod til mjuke trafikantar over brua, seier Helleve og held fram: