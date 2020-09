Glede i Ørsta for at Oslo-flyruta held fram

Staten går inn og kjøper to daglege flyruter til og frå Oslo og Bergen frå Florø, og like mange avgangar mellom Hovden i Ørsta og Oslo. Det vil seie at ruteprogrammet til Widerøe held fram som før på desse kortbaneflyplassane til og med 31. desember. Det er Ørsta-ordføraren glad for.