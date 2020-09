Sol ønskjer å spele i band - på låtskrivarkurs med Alexander Pavelich

Nyhende

Låtskrivarkurset var i Honndalshallen måndag kveld. Eit arrangement i regi av Folkeakademiet i Sogn og Fjordane, der også andre stadar i regionen skal arrangere kurs.

Kjekt og nyttig

Sol Alme Brendefur (15) tek songtimar, spelar i korps, og driv med musikal og dans når den sjansen byr seg. På Hornindal skule, der ho er elev i 10. klasse, har dei nyleg hatt mykje om låtskriving i musikktimane.

–Det er veldig kjekt å skrive sine eigne låtar, og no har eg fått endå meir inspirasjon gjennom dette kurset her i kveld, sa Sol etter å ha fått gode tips frå låtskrivar Alexander Pavelich.

98 låtar ut til publikum

Artisten Alexander Pavelich frå Nordfjordeid har dei siste åra spesialisert seg på å skrive låtar for andre artistar. Han seier at innan låtskriving kjem kvantitet framfor kvalitet.

–Med det meiner eg at låtskriving er eit fag som krev mykje trening. Etter kvart som du skriv fleire og fleire låtar blir du også betre. Du lærer av eigne feil, av råd frå andre, og ikkje minst av å høyre mykje på musikk, seier Alexander som til saman har skrive 98 låtar som er kome ut til publikum.

–Men eg har vel skrive rundt 500 låtar til saman. Så det er slett ikkje alltid det lukkast å få alle låtane ut på marknaden. Men har du eit talent og eg villig til å jobbe hardt kan du bli veldig god til slutt. Her handlar det om å setje seg mål og ikkje gje opp undervegs, seier Pavelich som snakka mellom anna om tekstar som skal gje assosiasjonar og gjenkjenning hjå dei som høyrer på.

Konkrete ord

– Eit sentralt råd innan låtskriving er å bruke konkrete ord som kan bringe fram bilde i hovudet på folk. I staden for å skrive at det var ein fin dag, kan ein til dømes skrive at haustfargane brann mot den skarpe og blå hausthimmelen. Eller prøve å beskrive konkret korleis det er å vere forelska. Her gjeld det å hente fram situasjonar som ein har vore i sjølv, og korleis ein hugsar kjenslene kring akkurat den hendinga, sa Alexander.