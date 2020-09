Vil reversere Vestland fylke

Nyhende

109 kulturarbeidarar i tidlegare Sogn og Fjordane har skrive under på eit opprop om å løyse opp Vestland fylkeskommune. Initiativet kjem mellom anna frå forfattar og dramatikar Rolf Losnegård frå Askvoll.

Ikkje meir pengar

Det er også fleire nordfjordingar som har skrive under oppropet. Ei av dei er tidlegare Sp-politikar Kari Laila Skrede frå Holmøyane.

–Ei av årsakene til denne samanslåinga skulle vere innsparingar og meir pengar ut til fylkeskommunane. No ser det ut til at det ikkje er så mykje å spare likevel. Tvert om blir vi dagleg informert om innsparingar i kutt i regi av desse nye fylkeskommunane, seier Skrede som også trur at tidlegare Sogn og Fjordane vil bli ein veslebror, og at makta vil sitje i Bergen. Ho reagerer også på ei tvangssamanslåing som mangla ein demokratisk prosess.

–Det er også urimeleg stor skilnad på desse nye fylkeskommunane. Vi kan berre sjå på store Viken til dømes, samanlikna med Møre og Romsdal som har fått lov til å stå åleine, seier Skrede som sjølv har tru på ei heilt anna inndeling av Norge.

Heller større kommunar

– Skal vi først slå saman så har eg langt meir tru på større kommunar, og nedlegging av fylkeskommunane. Til dømes hadde heile Nordfjord som ein kommune vore ei bra løysing. Så kunne forhalde oss til staten direkte og få overført midlar på den måten. I Sogn og Fjordane kunne det vere fire slike store kommunar, Nordfjord, Sunnfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn, trur Skrede som gjerne vil vere med å støtte eit slikt initiativ som dette oppropet er.

–Om det ikkje skjer noko endring her, er det viktig å få vise fram denne folkemeininga. Samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane var ikkje ein demokratisk prosess. Det er naturleg at slike meiningar no kjem fram, seier Skrede.

Andre frå Nordfjord som har skrive under er mellom anna Kjell Askeland, Dagfred Berstad, Bård Fløde, Arne M. Sølvberg og Paul O. Tomasgard.