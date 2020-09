Ingen nye positive prøver i NRK Vestland

Nyhende

Ifølgje ei pressemelding er akke dei tilsette ved NRK Vestland sitt kontor testa etter at to tilsette vart stadfesta smitta av covid-19. No er det klart at alle desse prøvene er negative.

Dei tilsette kom tilbake på jobb igjen etter kvart som prøvesvara kom, men er derimot pålagt fritidskarantene fram til laurdag 19. september.

– Vi er glade for at vi igjen kan tilby radiosendingar og godt innhald frå Sogn og Fjordane til Vestlandsrevyen og NRK.no/Vestland, skriv Dyveke Buanes, distriktsredaktør, i pressemeldinga.