Ingen nye covid-19 smitta i Stad

Torsdag morgon vart det klart at ein person i Sogn og Fjordane er smitta av covid-19, ifølgje Helse Førde. No er det klart at denne personen ikkje kjem frå Stad kommune. Ifølgje ei pressemelding er det ikkje påvist fleire smitta med covid-19 i kommunen.

Smitta etter selskap

Ein person i Stad kommune fekk påvist smitte med covid-19 etter prøve tatt torsdag 10. september. Den smitta var allereie i karantene etter at han hadde vore i same konfirmasjonsselskap som ein gjest frå Bergen som kort tid etter selskapet testa positivt for covid-19.

Covid - 19 Informasjon til barnehagar og skular i Stad kommune Ikkje mistanke om smitte inn mot skular og barnehagar Kommunesjef Harald Sivertsen og kommuneoverlege/smittevernlege Thomas Vingen Vedeld har laga eit informasjonsskriv som no går ut til alle barnehagane og skulane i Stad kommune.

Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld: – Vi har god kontroll For å vere på den sikre sida har vi testa dei som var i selskapet to gonger.

Det er gjort eit grundig arbeid med smittesporing i begge sakene, og alle nærkontaktar vart raskt sett i karantene og testa etter gjeldande retningslinjer. Dei siste prøveresultata frå andre runde med testing kom i går kveld (16. september).

Den smitta personen i Stad er framleis i heimeisolasjon fram til 21. september. To nærkontaktar til denne personen har testa negativt, men vil uansett vere i karantene fram til 21. september.

Alle som var i karantene etter konfirmasjonsselskapet er no ferdige med karantene og kan bevege seg normalt i samfunnet utan at dette gir risiko for smitte til andre.

Ros til føresette

Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld i Stad vil gi ros til dei føresette som var ansvarlege arrangørar for konfirmasjonsselskapet.

– Når smitta no fant vegen til vårt område, handla dei raskt og riktig og bidrog til at deltakarar i selskapet med ein gong vart varsla med råd om å gå i karantene og teste seg, seier kommuneoverlegen i ei pressemelding og fortel vidare at samarbeidet med alle involverte i arbeidet med smittesporing og testing har vore godt.

Kommuneoverlegen ber igjen innbyggjarane i Stad vere nøye med dei grunnleggande smitteverntiltaka i tida framover. For å førebygge smittespreiing er det viktig at alle som er sjuke, held seg heime og får testa seg, og alle må ha fokus på god handhygiene og halde anbefalt avstand til andre.