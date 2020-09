‒ Bygging av kystvegen må starte i 2021

Nyhende

På fylkestinget i Vestland fylkeskommune i desember 2019 blei det lagt til grunn at oppstart av anleggsarbeidet for fv. 614 Svelgen – Indrehus skal skje i 2021. I forslaget til ny økonomiplan som blei lagt fram i førre veke, går fylkesrådmannen inn for fleire års utsetting med igangsetting av arbeidet. Han tilrår at første løyving kjem i 2024, med 5 mill. kr. Dette skjer trass i at politikarane har bede han om å vurdere tidlegare oppstart av arbeidet.