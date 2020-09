Ingen nye positive prøver

Nyhende

Ein person i Stad er påvist koronasmitta Ein person i Stad kommune har fått påvist koronasmitte etter prøve tatt torsdag.

Covid - 19 Informasjon til barnehagar og skular i Stad kommune Ikkje mistanke om smitte inn mot skular og barnehagar Kommunesjef Harald Sivertsen og kommuneoverlege/smittevernlege Thomas Vingen Vedeld har laga eit informasjonsskriv som no går ut til alle barnehagane og skulane i Stad kommune.

Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld: – Vi har god kontroll For å vere på den sikre sida har vi testa dei som var i selskapet to gonger.

I helga vart det klart at ein person i Stad hadde testa positivt på covid-19. Bakgrunnen for smittetilfellet var at ein gjest frå Bergen fekk påvist smitta av covid-19 etter eit selskap i Stad kommune, og ein person som den smitta hadde vore i kontakt med testa positivt for covid-19.

Tysdag vart det klart at alle som hadde vore i selskapet vart testa for andre gong. Då Fjordabladet var i kontakt med kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld tysdag ettermiddag, var ikkje resultatet av test nummer to klart.

No er testane klare og ifølgje Helse Førde er det ingen fleire positive prøver tysdag. Det var totalt 457 prøver som vart analysert, melder Helse Førde.

Sju positive den siste veka

Sidan tysdag 8. september er det totalt sju personar i Helse Førde sitt område som har testa positivt på covid-19. Det har blitt analysert 2025 prøver denne perioden i Helse Førde sitt område.

Ingen covid-19 pasientar

Ifølgje Helse Førde er det ingen pasientar som er innlagt med stadfesta covid-19 smitte på sjukehusa i Helse Førde.