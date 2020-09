Alti feirar 1 + 15 år

Nyhende

– Vi hadde ikkje stått her utan brørne Ivar og Bjørn Kåre Moen. Dei såg tidleg at ein måtte satse og byggje ut for å tiltrekke seg dei store kjedene til Eid. For å behalde handel i Nordfjord var det viktig å ha eit større senter. Vi er takknemleg for jobben Moen-brørne gjorde. Utan den etableringa hadde vi ikkje vore det senteret vi er i dag. Det har gjort at vi er det handelssenteret vi er, og har klart å stoppe mykje av handelen ut av området. Vi ser også at handelen aukar i heile Nordfjord, noko som er veldig positivt, seier senterleiar Gro Gjerdevik ved Alti Nordfjord.

Heime på ferie

For 15 år sidan opna det nye kjøpesenteret på nedsida av Sjøgata. For nokre år sidan var det nok ei utviding, før Amfi endra til Alti Nordfjord for eitt år sidan.

– Sjølv om netthandelen er der, så synest folk det alltid er hyggeleg å få god service i fysiske butikkar. Folk trivast i butikkane, og vi har mange flinke tilsette og butikkar. Nokre legg opp til å handle det dei treng når dei er hieme på ferie, og det er kjekt, synest senterleiaren.

Mindre pengar på kle

Då koronaen stengde ned landet opplevde butikkane ei tøff tid.

– Når mellom anna Malakoff forsvann, så forsvann også mykje handel. Spesielt ungdom er ute og kjøper seg festivalantrekk, men dette forsvann i år. Det er ein vanskeleg situasjon for mange. Klesbutikkane har opplevd lite handel som følgje av at bryllaup er utsett og at vi går mindre ut blant folk, og dermed kjøper mindre kle. Vi sovnar hen i kosebuksa der heime, så eg slår eit slag for at vi skal kle oss pent også heime, smiler senterleiaren.

– Vi har hatt ein jamn og god handel. Juli vart ein veldig god månad. Hausten hittil har vore bra, og vi er takknemleg for alle som brukar dei fysiske butikkane, seier Gjerdevik.

– Det har gått betre enn vi frykta. Det vi opplevde i mars/april var skremmande, og vi ser no at det sakte men sikkert går i riktig retning. Men kle/sko og reiseeffektar er dei som har selt minst. Andre butikkar har klart seg fint gjennom krisa, men alle er litt bekymra, seier Gjerdevik. Senteret har for tida ein nedgang på 4,5 prosent i forhold til i fjor på same tid.

– For totalen på senteret er vi fornøgd, men veit at det er bransjar som har det tøft. Vi er stolte over å ha engasjerte butikkdrivarar som står på også i ei vanskeleg tid, seier Gjerdevik.

Handledagar

No gjer alle butikkane seg klar til jubileumsfeiring og handelsdagar.

– Butikkane desinfiserer og vaskar, og alle må gjere sitt til å halde avstand til kvarandre. Samtidig skal vi hjelpe kundane. Vi følgjer alle retningslinjer som er, fortel ho.

Ved Alti Nordfjord vert det ein mingleklovn som deler ut Antibac og glitter til barna.

– Folk skal legge merke til at vi feirar i tre dagar, men dei må gjerne bruke heile opningstida, så ikkje alle kjem samtidig. Det vert også søndagsopne butikkar med hyggelege overraskingar, fortel senterleiaren.

– Så lenge alle hjelper til for å halde avstand, så skal dette bli ei fin feiring, seier Gjerdevik.

– Det har vore veldig vanskeleg val om ein skulle ha handelsdagar eller ei, men vi har hatt samtale med smittevernelege. Vi synest a det er trist når alt blir avlyst, og har følgt med på situasjonen heile vegen. Skal vi klare å leve litt normalt så er det viktig at vi har det hyggeleg i eit litt merkeleg år. Det går om alle gjer så godt dei kan for å hindre smitte, påpeikar senterleiaren.