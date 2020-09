Feirar musikken i ei veke

Nyhende

I vinter vart det klart at Stad kommune var ein av seks kommunar i landet som skulle delta på festivalen Spill norsk. Stad kommune hadde også fått bekrefta at dei fekk nynorsk logo, og kunne kalle festivalen, som skulle gå av stabelen 23.–29. mars, for Spel norsk. Så slo koronapandemien innover landet, og det vart ikkje noko ut av festivalen i mars. No i september vert det derimot festival, og den går av stabelen frå 14. til 20. september.