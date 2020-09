Stiller seg kritisk til Falck sitt truverde

Nyhende

Det seier leiar i Stad Landskap, Hans Christian Hansen, som fortel at reagerer kraftig på uttale, der kommunikasjonsrådgjevaren seier følgjande: «Når situasjonen oppstod var, som sagt, det viktigaste for Falck Renewables at utsleppa blei stoppa. Vi engasjerte ekspertar frå Rambøll for å analysere kva som blei sloppe ut i elva og sjøen. Det viser seg at sedimentet ikkje er farleg for fisk eller vegetasjon då storleiken på partiklane og komposisjonen ikkje tilseier skadeleg forureining.»