Ni lokale solistar med på musikalen

Nyhende

Dei ni er Simon Standal Pavelich og Asbjørn Hagen, begge nyutdanna musikalartistar frå Nordfjordeid. Rønnaug Torheim, som er tilbake på scena saman med Paul Jacob Helgesen, Bård Stian Dalseth, Håvard Kvammen Furnes, Rune Balsnes, Berner Midthjell og Erlend Åshamar Eriksen. Alle desse åtte, heimehøyrande i tidlegare Eid kommune, er sentrale når Opera Nordfjord i år set opp musikalen «Mannen frå La Mancha» som hovudproduksjon.

Må øve heime

Ein av dei lokale på scena er Bård Stian Dalseth frå Eid. Han seier at musikken frå musikalen no er med han nesten døgnet rundt.

–Det blir nok ein del synging i dumparen under arbeid på dagtid også, seier Dalseth som til liks med dei andre fekk utdelt manus og notar i byrjinga av juli. Sjølve øvinga saman med dei andre starta 31. august.

–Det var først når vi kom saman for å øve at dei heile kom på plass. No konsentrerer vi oss om at dei ulike scene skal sitje, så blir det meir finsliping på skodespelet framover, seier Dalseth som frå før har erfaring frå musikalen Annie ved Opera Nordfjord, samt deltaking i kyrkjekonsertane som Opera Nordfjord reiste på turné med i januar 2016.

–Det er veldig kjekt å få vere med på ein slik produksjon, og eg gler meg til framføring for publikum, seier Dalseth som i ein alder av 40 år også har med seg erfaring frå Elskhug og Eksis, og ikkje minst mange år med revyar i regi av Haugen ungdomslag.

Ny regissør

Regissør for årets storsatsing er Aksel-Otto Bull frå Oslo, som gjestar Opera Nordfjord for første gong.

Solistlaget er ei blanding av etablerte operasolistar, nyutdanna musikalartistar frå Nordfjordeid og lokale amatørar.

Espen Langvik, tidlegare solist ved Den Norske Opera & Ballett, spelar sjølvaste Don Quixote. Tenaren hans vert tolka av Jan Erik Fillan. Eli Kristin Hanssveen er til dagleg ein del av solistensemblet ved Den Norske Opera & Ballett, for mange også kjend frå Stjernekamp for nokre år tilbake. Ho har fått rolla som Aldonza. Øvrige solistar vert bassen Trond Gudevold, ørstingen Eirik Risholm Velle, tenoren Erlend Tvinnereim, med slektsrøter frå Stryn, Eivind Kandal og Elisabeth Gimmestad frå Gloppen.

Handlinga i La Mancha er vekselvis rå, brutal, morosam og djupt rørande, med spanskinspirert musikk. Den originale 1965 Broadway-produksjonen vart framført 2328 gongar og vann fem TonyAwards, inklusive Best Musical.

Det øvrige kunstnariske teamet er samansett av dirigent Michael Pavelich, scenograf og kostymedesignar Åse Hegrenes, lysmeister Arne Kambestad, koreograf Candice Bredesen og maskør Ingunn Schumann Mosand.