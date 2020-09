Ingen kontakt med vindkraftselskapet

Nyhende

Etter at arbeidet med tilkomstvegen til vindmøllene på Stadlandet starta opp, melde Stad Landskap frå om ureining i Borgundvåg i form av avrenning frå anleggsområdet. Falck Renewables Vind AS lova etter hendinga at dei skulle forsterke sine vassforvaltningsplanar, og at dei hadde vore i kontakt både med fylkesmannen og NVE i etterkant av hendinga.