Strandryddevekene går av stabelen frå 5. -20. september, og oppfordringa er klar: Kom deg ut og rydd!

Forsøpling er eit problem som rammar heile Norden, og difor har Hold Norge Rent saman med åtte nordiske organisasjonar etablert den Nordiske Strandryddedagen. Dagen samlar tusenvis av frivillige klare til dyst.

Også Stad kommune er med, og ein håper på ein lokal folkedugnad denne hausten. Kanskje kan dette også bli ein fast tradisjon? At vi alle går saman og tar ein skikkeleg ryddedugnad i vårt nærområde?

Ser vi rundt oss så er vi flinke til å forsøple, enten det er yoghurtbeger i vegkanten eller plast i fjæresteinane.

Friluftsliv og annan utandørsrekreasjon er ein betydeleg kjelde til forsøpling viser Hold Norge Rent 2019-rapport om forsøpling langs vassdrag og innsjøar.

Rapporten viser til openberre spor etter forsøpling frå friluftsliv. Dette gjeld for eksempel forlatne eingongsgrillar, øydelagt turutstyr og eingongsemballasje som ligg igjen.

Det er ikkje slik vi vil ha det, eller vil møte når vi sjølve kjem ut i naturen.

Denne sommaren vart annleis. Vi kunne ikkje dra ut av landet, og det blei Norgesferie på dei fleste av oss. Mange nytta seg av naturen. 34 prosent har svart i ei fersk undersøking at dei overnatta ute i sommar. Nordmenn sov i telt, hengekøye eller under open himmel. Det tilsvarar nær 1,5 millionar menneske, ifølgje Norsk Friluftsliv. Og vi kan berre tenke oss at det har gitt utfordringar med tanke på meir søppel i naturen.

Det er svært positivt at fleire vel å bruke naturen, men vi må også ha med oss vitet når vi ferdast ute, ha på oss brillene og ta med oss søppelet heim.

No er tida inn for å vere med på folkedugnaden. Rydd i veg!