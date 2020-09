Svar til Arnbjørn Bruland sitt innlegg «Apropos kjekt å ha»

Nyhende

Eg les i Fjordabladet at han er imponert over politikarar frå Stadlandet dei siste to periodane. Det tok eg som politikar frå Stadlandet (Leikong) sjølvsagt til meg og synst det var kjekt å lese heilt til eg kom lenger ned i historia.

-Må unngå for mykje «kjekt å ha ting» – Ein fleirbrukshall eller ei strandpromenade kan aldri erstatte ein skule eller eit doktorkontor, meiner Raymond Myren på Stadlandet.

Lesarinnlegg Apropos «Kjekt å ha» Vi kan vel oppsummere det slik at kommunepolitikarane frå Stadlandet dei to siste periodane, har vore flinke til å få til ting på Stadlandet. På strekninga Selje-Flatraket har det vore heller dårleg med kommunal aktivitet.

Lesarinnlegg Svar til Arnbjørn Bruland Kva bygd som har fått til mest av kommunale gode kunne vi nok ha diskutert lenge, men ser det som lite oppbyggjeleg.

Eg har lyst å kommentere enkelte av desse punkta som Bruland ramsar opp – men først av alt :

At R. Myren sender innspel til kommuneplanen i Stad Kommune ser eg på som berre positivt. Det er i mine augo eit eksempel til etterfølging, noko alle som brenn for noko – har ei meining om og burde gjere .. det er slik innspel kjem kommune og politikarane i hende.

Fylkesveg 620 versus Fylkesveg 618 ( og 619 og 631 og for den del )

Det er eingong slik at dette er fylkesvegar – og i RTP (regional transportplan ) vert kommunane bedne om å komme med prioritert liste over fylkesvegane i si kommune. Kommunestyret i Selje gjorde eit vedtak om å setje FV 620 på 1ste prioritet inn mot fylket - til RTP.

Og etter ein periode i fylkespolitikken er iallfall ein ting sikkert – dersom ikkje kommunen sjølve klarer å prioritere og ta eit val – er der nok andre kommunar som gjer det - og Ole Brum tanken – ja takk begge deler – er vanskeleg politikk å reise inn på fylket med dessverre, då der var mange fylkesvegar i Sogn og Fjordane som kjempa om ein gitt (liten) sum pengar . I førre periode fekk vi faktisk inn FV 620 inn i RTP – rett nok på ei marginalliste – men det trur eg skjedde for første gong på mange år ( har lyst å skrive aldri før – men eg har ikkje fylt med politikken lenger enn dei siste 16 åra og kanskje den var inne i ein RTP før det ?) og NO – er det ny fylkeskommune – og NY RTP er på trappene – vi må forene våre krefter om å framleis stå på liste – (dett vi ut - kjem vi aldri i «frågan» om midlar ) med den eine vegen som er inne – ikkje stridast innbyrdes slik at alt dett ut . Vi må bruke alle våre kontaktar inn mot dei fylkespolitikarane som sit i Vestland i dag – for at dei prioriterer at FV 620 held plassen på lista .

så vart vi Stad Kommune og FV 620 er ein del av intensjonsavtala mellom Selje og Eid – der vi forplikta oss til å jobbe for å få utbetra denne parsellen mellom Kjøde og Sandvik som står att.

Det vert skrevet at FV 618 er viktig og at der ikkje er gjort noko – men fylkeskommunen som vegeigar har satt opp autovern og siktrydding på deler av vegen – eg er einig i at det på langt nær er nok – men ein stad lyt ein begynne.

Takk forresten for at du gav meg «cred» for å ha fått FV 620 innpå marginallista på fylket.

Gang og sykkelveg

Frå Djupedalen til skulen i Selje - eg meiner det skal være ein gang og sykkelveg frå øvst i Djupedalen og ned mot skulen? Det er vel berre ingen som brukar den? Det vart derfor i førre periode gjort om på ein del trafikktryggingsmidlar til å lage ein gang og sykkelveg mellom øvre Djupedalen bustadfelt og ned til det feltet nedanom – slik at ein kunne komme seg frå det øvre til det nedre og deretter ned mot sjukeheimen og skulen – eg håper inderleg at denne løysinga vert brukt – for vi er iallfall einige om at FV 619 IKKJE egnar seg som korkje skule eller turveg forbi dei krappaste svingane .

Elles har det i kommunestyret vore bestemt at det har vore utbygging av gang og sykkelveg vekselsvis på Stadlandet og Flatraket avhengig av kva trafikktryggingsmidlar kommunen har fått tildelt. Det vil forhåpentlegvis bli regulert inn gang og sykkelveg både i Selje og på Stadlandet no i forbindelse med reguleringsplanar for sentrum.

9 av 17 frå Stadlandet – merkeleg vis

Når det gjeld kor mange av kommunestyrerepresentantane som har vore frå Stadlandet lyt eg berre vise til valet- folket som stemmer og folket som bestemmer.

Industrikai på nedre Sjåstad versus fiskerikai på Lestovika

Her er iallfall ein ting sikkert – at Lestovika ikkje kom med i arealplanen i Selje skyldast ikkje eine og åleine politikarar frå Stadlandet. Ikkje mindre enn 3 gonger føreslo underteikna (politikar frå Stadlandet ) fiskerikai på Lestovika inn i arealplanen, dette fekk berre 2 stemmer (SP politikarar frå Stadlandet) sine stemmer og falt. Så her stemde både Stadlandet- Selje og Flatraket politikarane ned å ta med fiskerikaia på Lestovika inn i arealplanar – dei ynskte fiskerikai på Hatlenes i

staden for. Men det spørst om ikkje fiskarane etterkvart har klart å snu enkelte nei til ja – og at vi på sikt får den opp som sak. Når det gjeld kai på nordsida av Nabben, at den har stoppa i kommunestyret, kjenner eg ikkje til – den har vore nemnd, men som medeigar i Nordfjord Havn var det vel eigentleg deira ansvar ?

Så til asfalt

Kva gjeld asfalt er det berre dei kommunale vegane vi har hatt ansvar for. Det har vore lagt asfalt i spora på vegen til Indre Fure, Eltvikvegen fekk eit løft no nyleg og det same på Barmen. Å skrive at mange kilometer veg har fått asfalt og det nemnast Sandvik- Eltvik Hoddevik. Eltvik er kommunal veg men Sandvik – Hoddevik er fylkesveg og dermed fylkeskommunen som bestemmer og betaler for asfaltlegging der.

Brannstasjon

Det er heilt klart behov for ny brannstasjon i Selje – og på Nordfjordeid og - men at den «brannstasjonen» som var inni garasjen rett overfor gamle doktorkontoret på Stad var den absolutt verste og trong takast først er det ingen tvil om. Og så er det noko med at Rom var ikkje bygd på ein dag – og ting er under planlegging

Barnehage

Barnehagane i Selje og på Flatraket treng heilt sikkert opprusting – men problemet på Stadlandet var at barnehagen var for liten, det var ikkje plass til alle ungane og full barnehagedekning er som kjent lovpålagd jfr. Stortingsmelding nr 24 sitat: Avtalen seier at det er kommunane som har ansvaret for å sikre full behovsdekning. Det skal lovfestast en plikt for kommunane frå 1. juli 2003 til å sørge for at det finnes et tilstrekkeleg tal barnehageplassar for barn under opplæringspliktig alder.

Industriområde

Så skrivast det at det er regulert industriområde på Stadlandet og at det trengst også i Selje. Ja gjer det det ? I arbeidet med arealplanen i 2017 hadde kommunen ute førespurnad om industriområde både på Stad og i Selje. På Stad var næringslivet på og ynskte delta – i Selje derimot var det ingen interesse for området kommunen ville legge ut – og det vart då bestemt av kommunestyret at ein avslutta prosjektet.

Eg har forsøkt å oppklare ein del ting som eg kjende på vart feil i innlegget som stod i Fjordabladet – om politikarane har vore frå Stadlandet – Selje eller Flatraket meiner eg at alle har prøvd å sjå heile kommunen og gjort så godt ein har kunna -og hatt økonomi til.