Svar til Arnbjørn Bruland

Nyhende

Det er interessant kor lett det er å få spalteplass som du seier. Ja denne gongen var det faktisk heilt utilsikta. Eg sende nemleg eit innspel til kommuneplanen i siste minutt av høyringsperioden. Då la eg fram mi personlege prioriteringsliste slik eg ser det frå her eg står. Det var ikkje meint som eit lesarinnlegg. Men no får eg altså svar på mitt innspel til kommuneplanen via eit lesarinnlegg i Fjordabladet, og det er greitt.

Lesarinnlegg Apropos «Kjekt å ha» Vi kan vel oppsummere det slik at kommunepolitikarane frå Stadlandet dei to siste periodane, har vore flinke til å få til ting på Stadlandet. På strekninga Selje-Flatraket har det vore heller dårleg med kommunal aktivitet.

Eg håpar du også har spelt inn desse synspunkta dine til kommuneplanen. Politikarane våre skal etterkvart handsame og vedta den.

Kva bygd som har fått til mest av kommunale gode kunne vi nok ha diskutert lenge, men ser det som lite oppbyggjeleg. Eg kan forresten gjere deg merksam på at eg var med å fremja eit forslag om utgreiing av fleirbrukshall i kombinasjon med symjehall og kommunehus saman med Senterpartiet. Vi meinte det ville bli for dyrt å renovere det gamle bassenget. Vi vart nedstemt, og resten av historia kjenner vi. No har vi handla eit dyrt gamalt kommunehus som skal brukast mykje pengar på enda, og vi har ikkje fått til bassenget som viste seg å bli for dyrt. Soleis har eg og vore interessert i å få realisert ein fleirbrukshall i Selje dersom ein kunne kombinere den med andre prosjekt. Slik den totale løysinga no har utvikla seg, synest eg at toget har gått for ein slik hall. No må politikarane syte for ei ansvarleg drift vidare. Eg meiner framleis at skular, eldretun, barnehagar og doktorkontor er viktigare enn ein fleirbrukshall. Det kan vere at den er svært viktig for andre. Då må dei gjerne meine det.

Det kan vere verd å merke seg at utbygginga av barnehagen på Stadlandet var naudsynt fordi lokalpolitikarane hadde lagt ned barnehagen på ytre, folketalet auka på nytt, og vi kom dermed brått i behov for større areal på Leikong.(2 utbyggingar på kort tid) Ein kan sikkert diskutere om det ville vore smartare å gjenopne på ytre. Eg er heilt samd i at barnehagane i Selje og på Flatraket treng vøling, og du har elles mange gode punkt på lista di.

Som ei oppmuntring til slutt kan eg nemne at det kom ladestasjon for el-bilar i Selje ganske tidleg, der er kome nye flytebrygger/promenade for småbåtar i vågen, nytt venterom i sentrum(trur eg), nytt sørvistorg med bibliotek og turistinformasjon. Så er det på veg å bli etablert pilegrimssenter mm.

Det er kjekt at det går framover i fleire bygder. Og eg vonar vi klarer å rekruttere fleire innbyggjarar både her og der.

Oppmoding til alle!: Det er viktig at vi spelar inn våre meiningar når der ligg planar ute til høyring. Sjekk gjerne Stad kommune sine nettsider for å halde dykk oppdatert på kommunale høyringar du kan påverke.

Med ynskje om ei god utvikling for Selje, Stadlandet og Flatraket samt Eid og omegn!