Det kan bli kommunale tomter i Rysta

Nyhende

Stad kommune har lenge jobba med plan for bustadutvikling på Haugen. No blir eit planframlegget lagt ut på høyring, slik at alle som vil kan kome med merknader. Dette er ein

avgrensa revisjon av kommuneplanen sin arealdel for Eid 2015–2027 i Stad kommune.

Gangavstand og lite konflikt

I samband med utarbeidinga av planen har ein teke utgangspunkt i aktuelle bustadareal i ein radius på inntil 2 kilometer frå Haugen skule, areal som i liten grad kjem i konflikt med naturfare, landbruk, kulturlandskap og naturmangfald.

Sidan Haugen er ein krins der landbruket står sterkt, har det fått særleg merksemd i planarbeidet. I tillegg har låge opparbeidingskostnadar og at det skal vere mogeleg å nytte tilgjengeleg trafikk- og gangmønster til skuleveg vore styrande for planarbeidet.

Bustadanalyse

Det er Nordplan AS som har jobba fram planutkastet. Ein har gjennomført bustadanalyse der ein har prøvt å så inn i framtida. Denne har vore presentert på folkemøte, det har vore høve til å kome med innspel og det er gjennomført synfaring med Statens vegvesen.

Ein har i arbeidet med planen lagt vekt på å finne fram til dei områda der folk ynskjer å busetje seg, og som samtidig er interessante og realistiske for private utbyggarar og kommnen å utvikle. Ein har gjennom arbeidet valt ut fem hovudområde som er blitt vurdert nærare;

1. Rysta

2. Åsen, (aust og vest)

3. Bjørhovdebakkane («Dannielbakken» på nedsida av Bjørhovdevegen og «Joripa» på oppsida av vegen)

4. Skulebakken

5. Lid (Lynghaugen og Øvre Lid)

Desse områda framstod som minst konfliktfylt å utvikle med tanke mellom anna på naturfare, trafikk, infrastruktur, landbruk, kulturlandskap og naturmangfald.

Avkøyring frå riksvegen (Rv 15) vil krevje tiltak for dei fleste areala, men er spesielt utfordrande ved Skulebakken.

Ein har også valt å vidareføre utvidingsområdet på Løkjaneset frå gjeldande plan.

Tilrår Rysta

Stad kommune skal i samsvar med planstrategien ta retning i forhold til bustadutviklinga på Haugen.

Av saksutgreiinga går det fram at ein ser det som naturleg at kommunen fylgjer opp det vidare arbeidet med å detaljregulere eitt av områda, og tilrådinga frå dette planarbeidet er at dette skjer i Rysta.

Trafikk og landbruk

Nordplan skriv i si oppsummering at det overordna inntrykket er at fleire av dei områda som i utgangspunktet framstod som mest aktuelle, har utfordringar som gjer dei lite eigna for ein rask og enkel prosess. Dette gjeld til dømes for området nær skulen, som treng nye trafikkløysingar og fort kjem i konflikt med landbruksfunksjonar. Og for utviding av Åsen, som er i konflikt med både landbruk og store friluftsverdiar.

For målsetjinga om å kunne tilby byggeklare tomter i Haugen krins er det viktig for Stad kommune at dette bør gjennomførast på eit område med minst mogleg utfordringar knytt til planlegging og gjennomføring av utbygginga. Etter denne gjennomgangen ser ein at Rysta, med rom for omkring 14 bustadtomter er det mest aktuelle arealet for detaljregulering i kommunal regi.

I lag med relativt lågt konfliktnivå på dei problemstillingane som ein har belyst er det ein medverkande faktor at hovudproblemstillinga med løysing for handtering av sanitærvatn også er knytt opp mot liknande behov i nærområdet, som det vil vere kommunen si oppgåve å løyse. Her kan det vere mogleg å oppnå gunstige samverknader.

Utfordringar knytt til Rv15

I mange av dei aktuelle bustadområda er det knytt utfordringar til avkøyring frå RV15. Rysta vert i dag nytta av 5 husstandar, ein opnar for at 14 nye bustader kan nytte avkøyringspunktet. Årsdøgntrafikken (ÅDT) vil endre seg frå 20 til 76. Denne endringa kan medføre at det må gjerast opprusting av avkøyringspunktet i form av passeringslomme. Nordplan sin rapport konkluderer med at Rysta kan aukast med 65 bueiningar før ein stiller krav om venstresvingefelt og 230 bueiningar før det vert krav om dropeøy. Vidare vert det peika på at området kan knytast til eksisterande gangsamband til skulen gjennom enkle tiltak.

Samla plan for Skuleområdet

Det vert i planframlegget tilrådd at ein også startar opp eit arbeid med ein samla plan for Skuleområdet og tilliggande bustadområde. Føremålet med dette arbeidet bør mellom anna vere å identifisere og legge til rette for ei tenleg trafikkløysing og å sjå på moglegheitene for fortetting og god arrondering av bustadføremåla.

Bjørhovdebakkane og Skulebakken representerer truleg hovudalternativa som naturlege neste trinn for utbygging av kommunal infrastruktur og dermed busetnad, på lenger sikt.

For private utbyggjarar

I tillegg til Rysta, Bjørhovdebakkane og Skulebakken er det i planframlegget opna for private utbyggarar på fem ulike område: Joripa, Åsen Vest, Åsen Aust, Lynghaugen og Øvre Lid. I lag med vidareføring av område i Løkjastranda gjev dette moglegheit for om lag 48 bueiningar.

I bustadanalysen frå Nordplan vart det signalisert eit behov for 30 bustadar dei neste 20 åra og 50–70 dei neste 50 åra. På dei områda som no ligg inne i planen kan det vere plass til til saman ca. 100 bueiningar.