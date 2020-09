─ Vent med anleggsarbeid til varsla ny vurdering er gjennomført

Nyhende

I brevet viser formannskapet til brev dagsett 1. september der ordførar Alfred Bjørlo bad departementet prioritere gjennomgangen av Okla vindkraftverk om kor vidt konsesjonen har følgt energilova og forvaltingslova sine krav, jamført Stortinget sitt vedtak den 19. juni.

─ I brevet spør vi også om det er riktig at anleggsarbeidet skal kunne pågå medan ein ventar på ei slik avklaring. Det kan sjølvsagt virke forvirrande at vi no sender eit nytt brev til statsråden som ikkje skil seg så mykje frå det eg sende for ei god veke sidan, seier Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V), som forklarar at det er nødvendig i og med at svaret statsråden gav til SV sin stortingsrepresentant Lars Hatlbrekken skaper endå meir usikkerheit, og at Stortinget sitt vedtak gjev forventing om ein grundig og reell gjennomgang av grunnlaget for konsesjonane.

Initiativet til å sende nytt brev til statsråden og departementet kom frå Stad Sp sin representant i formannskapet, Paul Jacob Helgesen.

─ Ei avklaring er viktig for å bidra til å fjerne uvisse og skape mest mogleg ro og tillit i desse sakene. Vi ser at konfliktnivået aukar meir enn naudsynt når arbeidet startar opp trass i at ein slik gjennomgang enno pågår på statleg nivå, jamført med at Statsråden i eit svar til skriftleg spørsmål frå Stortinget dagsett 3. september skriv at : «Departementet vil i det nærmeste vurdere gjenstående sider av saken om Okla vindkraftverk i tråd med Stortingets anmodningsvedtak.», heiter det i brevet frå Stad formannskap.

─ Vi vil oppmode om at departementet tek nødvendige grep for at det nyleg påbyrja anleggsarbeidet ikkje held fram så lenge dei vurderingane Statsråden her varslar enno pågår. Det vil ta ned konfliktnivået og er eit ansvar og ein moglegheit som ligg på statleg nivå, sidan utbygginga er styrt av staten gjennom energilova, ikkje av kommunen gjennom plan- og bygningslova. Dette er særleg viktig i sak som har møtt sterke innvendingar frå miljøfagleg hald, Fylkesmannen si miljøvernavdeling med fleire, i eit område som ikkje vart vurdert som aktuelt område for utbygging av vindkraft i framlegg til Nasjonal Ramme for vindkraft (NVE 2018), og som Regional plan for vindkraft, vedtatt av fylkestinget i Sogn og Fjordane i 2011, vurderte til å ha stort konfliktpotensiale, heiter det i brevet frå Stad Formannskap.

Avslutningsvis i brevet seier Formannskapet i Stad: «Staten må ta ansvar for at naturtypar med nasjonal verdi vert sikra for framtida. Dersom konsesjonen vert funnen gyldig etter gjennomgangen, bør ein i alle fall frå statleg hald sørge for at utbyggjar garanterer for opprydding og tilbakeføring før tiltaket vert sett i gang. Jmf også følgjande vedtak i Stad kommunestyre i mai 2020 som departementet tidlegare er gjort merksam på: «Stad kommunestyre krev difor at det blir stilt krav til at utbyggjar dokumenterer bankgaranti for opprydding og tilbakeføring etter konsesjonen går ut, eller i tilfelle konkurs. Dokumentasjon må leggast fram før tiltaket vert sett i gang.»