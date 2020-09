Etterlyser deg som kjende Alfred Johnsen

Nyhende

– Vonar eg har lukka med meg no, for dette er noko eg i lang tid har gått og undra meg på! Di eldre eg vert, di viktigare vert det. Eg må få presentera meg først, namnet mitt er Oddbjørg Marholm og eg nådde den vaksne alderen på 84 år i sumar. Oppveksten min var i ei lita bygd som heiter Vevang, og som ligg like ut mot Atlanterhavet ved Hustadvika, skriv Oddbjørg Marholm til Fjordabladet.