Apropos «Kjekt å ha»

Nyhende

Må seie eg er imponert over folk på Stadlandet (les Leikong), kor mykje spalteplass dei greier å få i lokalavisene. i dette nr. er ei liste r. Myren meiner kommunen må prioritere. fylkesveg 620, Kjøde – Sandvik. dårleg veg, er einig i det. men fv. 618 over Mannseidet, Kjøde – Eide er slett ikkje betre. Om vinteren er den dålegare/farlegare, og mange fleire uhell med store bilar, enn på fv. 620.

-Må unngå for mykje «kjekt å ha ting» – Ein fleirbrukshall eller ei strandpromenade kan aldri erstatte ein skule eller eit doktorkontor, meiner Raymond Myren på Stadlandet.

Myren er opptatt av gang- og sykkelveg til byggefeltet på stave, vel og bra det. Men i Selje er strekninga frå kysset til byggefeltet Øvre Djupedal og til skulen også utan gang- og sykkelveg. Her er vegen bratt, med dårleg sikt, og mange farlege avkøyrsler. Vegen har ei minste vegbreidde på vel tre meter. Det er ikkje gatelys på strekninga frå Røysa til krysset Øvre Djupedal. Det vil seie bekmørkt store delar av vinteren. Vegen vert brukt til skuleveg, og er ein populær turveg. Der er 56-57 husstandar knytt til denne vegen. Denne vegen er merkt med fv. 619, men på eit kommunalt kart står det fv- 631? Denne vegen burde ha første prioritet.

Myren vil også ha uteplassar mot sjø i sentrum av Leikanger, der småbarnsforeldre kan møtast og ha sosialt samvær. Ok de, men bør det ikkje reknast som ei «kjekt å ha» sak? I Selje har det vore arbeidd i fleire år med å få til ei sikring langs Seljesanden så ikkje storm og orkan skal grave den ut. Opp på her var det tenkt laga til eit dekke så ein kunne trille rullestolar frå sjukeheimen og liknande oppe på steinmuren. Men det har ikkje vore mogleg på grunn av at 9 av 17 kommunestyrerepresentantar (på merkeleg vis) har vore frå Stadlandet. Forsvaret av strandpromenaden i Seljevågen forstår eg som der er for å få utviding av kaianlegget mot Saga Boat inn i reguleringsplanen.

Industrikai på Nedre Sjåstad er heilt naudsynt, seier Myren. I Selje har det i snart ein mannsalder vore arbeidd med å få til ei fiskerikai på Lestovika, utan synleg resultat. På nordsida av Nabben har det i mange år vore planlagt ei kai, så mange yrkesfartøy skulle sleppe å gå til Måløy for å ligge om natta. Andre ligg for anker, utan moglegheit til å gå i land. Som «Kongeskipet, Statsraad Lehmkuhl og mange utanlandske skip. Lastinga av Saga-båtar føregår på sjøen i all slags vêr.. På denne kaia har Selje Industriforeining brukt mange tusen kroner til å bonetére grunne, og den er god. Men saka har stoppa i kommunestyret.

Ser at ein fleirbrukshall blir definert som «kjekt å ha» ting., men det er vel for at den er lokalisert til Selje. Selje er no ein gong midt mellom Flatraket og Stad, og dermed ei naturleg plassering. Elles er vel ein fleirbrukshall ein nødvendig ting for mange for å slå seg ned og bu her. Fleire innbyggarar er jo som vi veit nødvendig i ytre del av vår bye kommune. På Stadlandet er det relativt ny barnehage, og nytt tilbygg står snart klart. Den vart utvida med trugslar om at får vi ikkje nybygg flyttar vi frå bygda (Fjt).

I Selje der det ein cirka 50 år gamal og urasjonell barnehage med mugglukt. Ikkje så mykje å tilby små barn. Den vart i si tid bygd med sponsa midlar frå industrien i Selje. Barnehagen på Flatraket er ikkje av heilt ny dato den heller.

Om vi ser på vegar og asfalt så verkar det som Stadlandet har fått bra mange kilometer dei siste åra. Frå Sandvik til Eltvik og Hoddevik. Når vi ser Selje sentrum, Øvstevegen og gamlevegen på Berge/Bortne, så må vi køyre sikk-sakk mellom holene. Ikkje mange meter med ny asfalt her nei.

På Stad er det bygd ny brannstasjon, og bra er det. I Selje er det også behov for ny brannstasjon, men den står visst på vent. På Stad er det nyleg regulert industriområde. I Selje er det også behov for å regulere industriområde for ny industri, men det kjem vel ein gong, får vi tru.

Vi kan vel oppsummere det slik at kommunepolitikarane frå Stadlandet dei to siste periodane, har vore flinke til å få til ting på Stadlandet. På strekninga Selje-Flatraket har det vore heller dårleg med kommunal aktivitet. Er det feilinformasjon i det eg har skrive, beklagar eg det.