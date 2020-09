Har ikkje gitt opp å etablere seg i Nordfjord

Nyhende

Sogn og Fjordane fylkeskommune har gitt avslag på begge søknadene frå Eide Fjordbruk AS om etablering av akvakulturanlegg på Torvneset og Ervikskorane. Samfunnskontakt Vidar Hjartnes presiserer i ein e-post til Stad kommune at selskapet framleis har mål om etablering i Nordfjord, men at dette vil ta lenger tid enn dei fyrst såg for seg. Hjartnes skriv mellom anna: «Eide Fjordbruk har med si drift synt at det er mogleg å halde låge lusenivå, sjølv i område med høgt lusepress. Vi er derfor trygge på at næringa gjennom riktig bruk av teknologi og driftsmetodar i framtida vil få så god kontroll at Mattilsynet kan seie ja til søknad om etablering». Han viser også til at Stad kommune no arbeider med kommunedelplan for sjøareala.