Framlegg om bandtvang til 20. oktober i Stad

Nyhende

Det er generell bandtvang i Noreg frå 1. april til 20. august. Utval for areal og eigedom tilrår at Stad kommune med heimel i hundelova utvidar bandtvangen til å gjelde frå 1. april til 20. oktober. Datoen i framlegget, 20. oktober, er ei vidareføring av tilsvarande forskrifter i Selje og Eid kommunar. Det er Stad kommunestyre som skal gjere endeleg vedtak i saka.

Gledeleg for kystgeita

Framlegget til lokal forskrift om bandtvang for hund i Stad kommune har vore ut på høyring og offentleg ettersyn.

Det kom inn tre merknader innan fristen, mellom anna frå Stad Kystgeitlag v/Gunn Karin Sande. Kystgeitlaget ser det som gledeleg at kommunen vil vere med på å ivareta den spesielle rasen av kystgeit, og dei meiner at det er viktig at kommunen vil forlenge bandtvang for hund så langt som råd for å ivareta dei dyra som beitar ute heile året på Stadlandet.

Gunn Sande (Sp) er leiar for Utval for areal og eigedom. Ho vart kjend ugild og gjekk frå under handsaming av saka.

Kommunen eller leiar i Stad kystgeitlag, Gunn Sande kan kontaktast dersom ein ønskjer skilt som opplyser om bandtvangen.