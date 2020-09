Ulovleg senking – bilen vart avskilta

Nyhende

Statens vegvesen har i dag gjennomført kontrollar på Kjøs kontrollplass og Nordfjordeid trafikkstasjon der 26 tunge bilar og 13 lette bilar vart kontrollerte. Resultat vart at ein personbil vart avregistrert, og førar vil verte anmeld for mellom anna å ulovleg ha senka køyretøyet. Senking er blitt gjort ved at fjærer er blitt kappa. Bilen hadde i tillegg ulovleg monterte lys og sota lykter. Bilen må reparerast og visast ved ein av Statens vegvesen sine trafikkstasjonar for å kunne bli registrert på nytt.