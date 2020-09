Nyhende

Therese Lien Smenes (Ap) tok opp utviding av reguleringsplan for Selje sentrum då Utval for areal og eigedom handsama sak om Reguleringsplan for gangvegar i Selje tysdag. Smenes peika på at det er stor bekymring i bygda, både blant barnefamiliar og i samband med utvikling av bustadfelt når det gjeld manglande gangveg. Ho tok til orde for å utvide reguleringsplanen for Selje austover.