Turistsommaren i Nordfjord betre enn frykta

Nyhende

Reiselivssjef Marita Lindvik opplyser at heile 83% fleire nordmenn oppsøkte området i juli enn i 2019, ein auke som tilsvarar 676.000 registrerte overnattingar. Denne auken gjorde Vestlandet til «vinnaren av norske turistar». Auken blant nordmenn på Vestlandet var avgjerande sidan same regionen opplevde eit tilsvarande fråvær av internasjonale gjester.

På den andre sida har ingen distrikt tapt så mykje som Vestlandet når det gjeld internasjonale gjester. I juli var det 762.000 færre kommersielle overnattingar, ein nedgang på 83,4% frå juli i fjor.

Fleire norske gjestedøgn

Nordfjord hadde ein auke av kommersielle overnattingar i juli blant nordmenn på 91,9%. Dette tilsvarar heile 59.652 fleire norske gjestedøgn enn same periode i fjor.

For Nordfjord utgjer dei internasjonale gjestene ein nedgang på heile 91,3%, som tilsvarar 60.793 færre gjestedøgn enn same periode i fjor. Det betyr at ein for juli berre nesten klarte å kompensere for den tapte internasjonale trafikken med auken i den norske.

‒ Med tanke på det scenarioet ein lenge såg føre seg, må ein oppsummere med at ein kom gjennom sommaren på ein betre måte enn frykta, men der nokre aktørar har blitt råka ekstra hardt, påpeikar Lindvik. Ho ser føre seg at også perioden framover blir tøff. Nordmenn er ferdige med sommarferien, det er langt færre forretningsreisande, konferansar og arrangement. Alt i alt gjer dette situasjonen tung ikkje berre for byane, men og for distrikta.

Ved utgangen av august vert all statleg støtte til faste utgifter avslutta for verksemder landet over. Regjeringa lovar meir friske pengar, men ingen veit kva som kjem, kva dei kan rekne med eller om den varsla hjelpa i det heile teke støttar det faktiske behovet.