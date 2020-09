─ Vedtaket i kommunestyret er gyldig

Nyhende

Det skriv fylkesmannen i Vestland i eit brev til Stad kommune. I brevet viser fylkesmannen vidare til at avrøystinga i sak 20/068, Innbyggjarforslaget i Okla-saka, i kommunestyret den 18. juni 2020 ikkje vart gjennomført i samsvar med kommunen sitt reglement for sakshandsaming i folkevalde organ, men konkluderer likevel med at dette ikkje er ein feil som har til følgje at vedtaket er ugyldig.