Vil gå i dialog

I siste del av 2000-talet vart det gjennomført ei stor utbygging på Harpefossen skisenter, der mellom anna Furehogvegen vart bygt. Vegen gir tilkomst til skianlegget oppe på sjølve Furehogane, i tillegg til hytteområda langs vegen. Harpefossen Hyttegrend AS har bede Stad kommune om å ta over Furehogvegen. Dei viser til avtalar som vart inngått i 2006 og 2007. Hytteeigarane meiner at det er urimeleg at dei skal ta kostnaden med drift og vedlikehald på denne vegen når størsteparten av trafikken går til dei som nyttar seg av friluftsområdet og skitrekket på Furuhogane.