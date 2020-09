Stad kommune støttar ordføraropprop

Nyhende

‒ Dette gjeld nye vindkraftprosjekt. Innhaldet er i tråd med det vi har sagt i gamle Eid og gamle Selje.

‒ Eg har ikkje sterke motforstillingar til at vi sluttar oss til, innleia ordførar Alfred Bjørlo (V). Han fekk støtte for at dette er eit så heitt politisk tema at det er fornuftig å ha avgjerda forankra i formannskapet.

Paul Jakob Helgesen (Sp) oppmoda ordføraren om å signere oppropet. Han var spesielt oppteken av at etablering av vindkraft er lokalt forankra og i lokalt planverk. At det ikkje skal bli gitt konsesjonar mot lokal vilje.

‒ Mykje har endra seg, stemninga har snudd. At plan- og bygningslova gjeld og at det er lokal forankring er viktig, understreka han.

‒ Det er viktig at vi seier at vi ikkje vil ha nye prosjekt utan at vi har sagt at vi vil regulere for dette, poengterte Siri Sandvik (Ap). Også ho var nøgd med at ordføraren ville forankre.

Sandvik si tilnærming er at ein i vår del av landet allereie har teke ei stor belasting når det gjeld vindkraftutbygging. Men ho peika samstundes på at ein må ta ein diskusjon sentralt om vindkraft på land og til sjøs. ‒ Motstanden mot vindkraft blir stadig større, samstundes som behovet for energi blir større.

Anfinn Sjåstad (Frp) tok til orde for at ein må påverke der ein faktisk kan. Han peika på at det er dei same ordførarane som no skiv under opprop som også er med på generalforsamlingar i selskap som SFE og legg til rette for multinasjonale selskap som vil bygge ut vindkraft.

Opprop

Oppropet som ordføraren i Stad kommune no sluttar seg til er eit krav om at videre planlegging av vindkraftprosjekt på land i deira kommunar no må stoppast.

Oppropet frå ordførarar/fylkesordførarar har slik ordlyd:

«Krav om at videre planlegging av vindkraftprosjekt på land i våre kommuner nå må stoppes, og ber om at konsesjoner nå avslås som følge av lokale vedtak om klart NEI til vindkraftutbygging på land i våres kommuner. Samtlige kommuner som her er listet opp, ber nå statsråden legge vekt på de lokalpolitiske vedtakene som kommuner har fattet MOT vindkraftutbygging på land i egen kommune. KS – landsting vedtok enstemmig at Vindkraftutbygging må være avklart gjennom kommuneplan, og at reglene i plan- og bygningsloven for arealplanlegging må følges. Det bekreftes med dette at ingen av kommunene her ønsker vindkraft på land i sine områder, uten at dette er ønskelig fra kommunenes side i form av områder som er avsatt til dette formålet i gjennom eget planverk (kommuneplan), og at lokaldemokratiet får en avgjørende bestemmelse i form av lokale vedtak. Til tross for lokale politiske vedtak, erfarer vi at utbyggere fremdeles holder på med sine posisjoneringer og arbeide for å etablere vindkraftprosjekt innenfor våre kommunegrenser. Flere kommuner opplever at selskap fremdeles sender melding til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om planer for vindkraftverk på land i ulike områder. Ingen av oss ønsker ny aktivitet fra vindkraftutbyggere i våre kommuner, før dette er avklart gjennom kommuneplanens arealdel. Vi ber derfor om at våre demokratisk fattede vedtak blir respektert, og at disse legges til grunn for videre forvaltning av vindkraftsaker i våre områder/kommuner. Vi krever derfor at statsråden umiddelbart griper inn og stopper all videre planlegging av nye vindkraftprosjekt i våre områder/kommuner som ikke gjennom eget planverk er avsatt til dette formålet. I forkant av Stortingets behandling av St. meldingen for vindkraft før sommeren, ber vi derfor om en snarlig tilbakemelding på om statsråden vil ta kommunenes krav til følge, og ser derfor frem til en ryddig og respektfull oppfølging av våre krav.

Med vennlig hilsen Ordførerne i …(ei liste med kommunar)