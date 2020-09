Oppfordrar utbyggar til å setje arbeidet på vent

Nyhende

Formannskapet vedtok samrøystes at Stad kommune skal sende brev til NVE med kopi til utbyggjar med følgjande ordlyd: "Formannskapet i Stad kommune legg til grunn at utbyggar som har starta arbeidet med vegen opp til Okla vindkraftanlegg er kjent med at saka om lovlegkontroll av vedtaket om dispensasjon ikkje er ferdig behandla hos Fylkesmannen i Vestland. Det betyr at oppstart av arbeid er på eigen risiko. Formannskapet oppfordrar til at arbeidet vert sett på vent til dette spørsmålet er avklart av Fylkesmannen. Dette for å halde konfliktnivået lågt."