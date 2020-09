Nyhende

I den politiske prosessen som har vore i høve vindkraftutbygginga på «Okla» har det blitt sagt at alle grunneigarar har signert avtalane med utbyggar. Det stemmer ikkje heilt. Arild Borgund Iversen, som var talsperson for grunneigarane tidleg i prosessen, seier til Fjordabladet at hans signatur manglar på ein av avtalane.