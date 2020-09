13 av 32 får ikkje

Nyhende

Utval for kultur, idrett, samfunn og næring har no vedteke tildelinga av dei ekstraordinære tilskotet. Stad kommune har fått 1.657.680 kroner i næringsstøtte til fordeling lokalt. Midlane er tenkt for at kommunen skal leggje til rette for auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensial.