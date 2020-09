Dårleg økonomi - dårleg helse

Nyhende

Det kjem fram i Statistisk sentralbyrås analyse av levekårsundersøkinga frå 2017. Den viser at inntekta går ned jamt med auken i helseproblem, og er særleg låg for den vesle gruppa som omtaler eiga helse som «svært dårleg».

Ifølgje SSB er det mellom to og åtte prosent av oss som er både fattige og sjuke. Det svarer til mellom 100.000 og 450.000 nordmenn.

– Analysen viser at dette er ei gruppe som rapporterer om usedvanleg mange økonomiske problem. Det er òg relativt mange i denne gruppa som opplever at helseutgiftene er tyngande, skriv SSB-forskarane i konklusjonen sin.

Også når forskarane kontrollerte for andre faktorar, som utdanningsnivå og demografi, kjem det fram at helse og økonomi heng saman. Særleg gjeld dette einslege menn og menn med låg utdanning.SSB har òg sett på forholdet mellom økonomiske ressursar og opplevd livskvalitet. Der viser tala at jo høgare inntekt du har, jo meir tilfreds er du med livet. Auke i formue gir ikkje same utvikling. (Kirsten Offerdal/NPK)





Utjamning gjennom skattlegging hjelper

Analyse av levekårsundersøkinga viser at utjamning av inntektene ved dei at dei rikaste må betale meir skatt, og dei fattigaste mindre, vil hjelpe på meir lik helsesituasjon.

Korleis skal ein unngå at dei fattigaste i samfunnet også har dårlegaste helse? SSB sin analyse av levekårsundersøkinga 2017 viser at ved å skjerpe progressiv beskatning, vil også forskjellane i helse utjamne seg. Det betyr at forskjellane i inntekt bør reduserast, for å skape ein betre helsesituasjon også for dei med minst pengar.

Andre oppskrifter for å utjamne helseforskjellane er å heve barnetrygda og å ha auka satsar for økonomisk og sosial tryggleik.

Ikkje mindre trygd

Det blir åtvara mot å å redusere velferdsytingane, slik som å redusere dagpengar for å få fleire ut i arbeid. Dette kan gje økonomiske problem for stønadsmottakar som likevel ikkje kjem seg ut i arbeid, og dermed endå verre helse.

Mellom anna viser ein studie frå Storbritania at ved strengare krav til når enslige mødre møtte søke arbeid for å motta ytingar, hadde samanheng med ein meir negativ utvikling i mental helse for som blei utsett for dette.

Gradert sjukmelding

Fagrådet for sosial uliksap i helse tilrår auka bruk av gradert sjukmelding og tettare oppfølgjing av sjukmelde. Arbeid med oppfølgjing gjev større sjanse for overgang til ordinært arbeid enn andre tiltak.

Gratis skulemåltid

Gratis skulemåltid blir også peika på som eit tiltak for å bryte samanhengen mellom ernæring og økonomiske ressursar. Det same blir regulering av bruk av alkohol og tobakk gjennom pris og tilgjengelegheit.