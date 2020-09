Ber statsråden kome på banen om Okla

Nyhende

Haltbrekken har no sendt skriftleg spørsmål til olje- og energiminister Tine Bru om saka.

- No begynner bygginga av Okla vindkraftverk på Stadlandet. Dette er ein av konsesjonane som skal gjennomgåast av regjeringa. Meiner statsråden det er riktig å begynne arbeidet før den vedtatte gjennomgangen er ferdig, og kva vil statsråden gjere for å hindre at det skjer irreversible inngrep før gjennomgangen av konsesjonen er ferdig?, spør Haltbrekken.

Han viser til at vindkraftverk på Stadlandet er kontroversielt.

- Arbeidet begynner den 31. august trass i at regjeringa ikkje er ferdig med den vedtatte gjennomgangen av konsesjonar til vindkraftverk. Det har vore trekt fram fleire moglege manglar i konsesjonen, herunder utredning av naturtyper. Dersom det vert oppdaga feil etter at anleggsperioden er i gang, så kan det allereie har skjedd alvorlege og irreversible inngrep. Det er difor nødvendig å avklare korleis statsråden vil sørgje for at dette ikkje skjer, påpeikar han.