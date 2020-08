Stenger i ein månad

Nyhende

Denne veka stenger symjebassenget i Eid symjehall fram til slutten av september. Det er grunna ei oppgradering av bassengteknisk utstyr at bassenget no vert stengt nesten ein heil månad. Ifølgje Tore Nyhammer-Taklo, eigedomssjef i Stad kommune, er det i dag ein større feil i anlegget som gjer at det er stor risiko for at bassengkjellaren kan bli fylt med bassengvatn. Dette inneber ein risiko for driftspersonale og skade på teknisk anlegg og bygging.