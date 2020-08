– Så langt er det ikkje grunn til å tru at det finst saksbehandlingsfeil

Nyhende

– Departementet har vurdert Vardafjell vindkraftverk i Sandnes, og er i gang med å vurdere fleire andre prosjekt. Vi har fram til no ikkje grunn til å tru at det finst saksbehandlingsfeil av ein slik karakter at det har betydning for gyldigheita av prosjekta, skriv kommunikasjonsmedarbeidar i OED, Ella Bye, til NPK.