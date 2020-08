Oj! Det var då voldsomt til såre hår, Alfred Bjørlo

Nyhende

Her svarar Geir Oldeide innlegget til Stad-ordførar Alfred Bjørlo:

”Bush-metodar”, ”storslegga” og ”voldsomme angrep”.

Javel, eg trur du må lese innlegget mitt ein gong til. Det var eit sakleg spørsmål om kvifor du ikkje hadde skrive på oppropet slik ordførarkollegane i Kinn, Bremanger og Vanylven hadde gjort. Dette oppropet har sirkulert i rundt eit år og den siste runda med invitasjonar til å skrive på er, slik eg har forstått, den tredje runda. Eg rekna difor med at Stad hadde fått minst ein invitasjon før denne siste. Vi må finne ut av kvifor Stad eventuelt har blitt utegløymt. Og hvis du ikkje hadde høyrt om oppropet i det heile før så forstår eg også at du ikkje på eige initiativ kunne ha teke det opp i formannskapet heller.

Det er sjølvsagt forståeleg at du som ordførar vil forankre det i formannskapet før du skriv under. Politisk ryddigheit er eg veldig for. Så då kryssar vi fingrane for at du får med deg formannskapet på torsdag når du bed om samtykke til å vere med på oppropet du også. Akkurat i desse dagar er det ekstra viktig med tanke på det som skjer ute på Stadt.