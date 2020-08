No startar anleggsarbeidet på Stad

Nyhende

Siste dagane har det kome signal om at anleggsarbeidet tek til. No har NRK fått dette stadfesta frå direktør Scott Gilberg i selskapet Falck Renewables Wind Limited. Selskapet er førebudde på at det kan verte protestar.

- Vi har snakka med arbeidarane våre om dette og førebudd dei på ulike scenario, uttalar direktøren på epost til NRK.

Reaksjonane er mange frå vindkraftmotstandarar.

På Facebooksida til aksjonen «Nei til vindmøller på Stad» skriv Wenche Hovlid Sortvik følgjande i eit opprop:

– Raseringa av naturen på Stadhalvøya tek til måndag 31. august. Dersom Stad kan ofrast, ja då er ingen plass trygg.

Ho vonar mange spontant vil møte opp i Borgundvågen måndag, for å markere si meining mot å øydeleggje Norge sitt mest kjende landemerke.

Mange har kommentert innlegget, og oppmodinga kjem frå heile landet om å spreie "ordet" og gå til kamp og synleggjere motstanden når maskinene kjem.