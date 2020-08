Gjer endringar med fokus på smittevern

Nyhende

Etter fleire månadar der framsyningar i Operahuset Nordfjord har blitt avlyst og utsett, er det no snart klart for framsyningar igjen. I starten av september startar framsyningar og konsertar opp at i Operahuset Nordfjord, og i slutten av månaden er det klart for Opera Nordfjord sine operaveker når musikalen Mannen frå La Mancha går av stabelen.

Endringar

I tillegg til at Opera Nordfjord har valt å ha musikal i år i staden for den tradisjonelle operaen, er det fleire endringar samanlikna med tidlegare framsyningar i Operahuset Nordfjord. I år vert det nemleg eit stort fokus på smittevern grunna koronapandemien.

– Den siste tida har ein sett at koronavirus-smitta har blussa opp att i Norge, og ein har blitt minna på at å setje opp ei framsyning i 2020 fører med seg meir ansvar og heilt andre krav til smittevern enn før. Samstundes betyr det mykje for folk å få tilbake eit kulturtilbod, og det betyr mykje for Opera Nordfjord og dei som står på scena å få presentere levande kultur igjen. Difor tek operaen utfordringa og gjennomfører planlagde produksjonar denne hausten, skriv Opera Nordfjord i ei pressemelding.

Maks 200 publikummarar

Fokuset til Opera Nordfjord vil i år vere på at det skal vere trygt for publikum å kome på framsyningane. Det betyr mellom anna at det berre kan vere 200 publikummarar på kvar framsyning i år. Det vart tidlegare i august klart at regjeringa tillèt at fleire grupper på inntil 200 personar kan delta på arrangement etter kvarandre på same arrangement som strekk over lengre tid.

Ifølgje pressemeldinga har Operasalen i Operahuset Nordfjord ein maks kapasitet på 484 seter, og det vert no planlagt to ledige seter mellom kvar grupper som ikkje er saman.

Ikkje pause under musikalen

I tillegg til dette vert det heller ikkje pause under musikalen Mannen frå La Mancha, som varer i om lag to timar.

– Musikalen er originalt skrive for å spelast utan pause, men det som veg tyngst for ei trygg gjennomføring, er at ein på den måten unngår kø når publikum skal inn og ut av salen. I staden vert dørene i Operahuset opna i god tid før framsyning, og ein oppmodar publikum til å komme tidleg og nytte seg av serveringstilbodet i foajéen, seier Opera Nordfjord i pressemeldinga.

Rekkevis

Ifølgje Opera Nordfjord vert kontaktflatene i og utanfor salen vaska både før og etter framsyningane, og antibacen vil sjølvsagt vere på plass.

Etter at framsyningane er over vert opplegget rundt det å forlate salen endra noko.Ifølgje pressemeldinga vert publikum sendt ut av salen rekkevis, og det skal vere god tid til å hente yttertøy utan at det vert kø.