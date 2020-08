Okla vindkraftverk – det er tid for å reise seg mot bylgjene!

Nyhende

Okla-konsesjonen på Stadhalvøya skal inn til ny gjennomgang. I tillegg har utbyggjar heile fire dispensasjonssøknader til handsaming i Stad kommune pr. i dag. Likevel melder Falck oppstart på aktivitetar tilknytt tilkomstvegen til «Okla» fyrstkomande måndag 31. august. Utbyggjar ignorerer med dette regjeringa sitt vedtak om at Okla-konsesjonen skal vurderast på ny. Falck overkøyrer dessutan Stad kommune, som enno ikkje har handsama alle dispensasjonssøknadane knytt til utbygginga.

Kan utbyggjar berre ta seg til rette? Korleis vil Stad kommune forhalde seg til dette? Og kvifor vert det ikkje vedtatt stillstand i arbeidet ved konsesjonar som skal inn til ny vurdering?

Vedtaket som vart fatta av eit einstemmig Storting 19 juni, opnar for at omstridde vindkraftkonsesjonar som ikkje er påbyrja, skal gjennomgåast på ny. Konsesjonen til Okla vindkraftverk på Stadlandet, skal også inn til ny gjennomgang. Vedtaket inneber at regjeringa skal vurdere om gjevne vindkraftkonsesjonar har fulgt energilova og forvaltingslova sine krav. Ved feil eller manglar som strir med lovgjevnaden, skal forvaltinga stogge vedtaket. Det stillast altså spørsmål til om NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) og OED (Olje- og energidepartementet) har gitt konsesjonar på feil og mangelfullt utgreiingsgrunnlag.

Stortingsvedtaket gjev fornya von om at Okla-konsesjonen rettmessig skal bli trekt attende. Men samstundes kjenner ein på uro. For – kva vil skje dersom NVE og OED skal granske sine eigne vurderingar og vedtak som dei sjølve har godkjent som lovlege? Kva vil motivet for dei nye gjennomgangane bli? Å avsløre manglar i kunnskapsgrunnlaget gjeldande natur, økosystem, artsmangfald og landskapsverdiar? Eller lene seg på gamal kunnskap – og å forsvare dei avgjerdene som eingong vart gjort for å rettferdiggjere konsesjon, i fylgje energilova og forvaltingslova? Svært mykje taler for at ein uavhengig instans bør vurdere konsesjonane og grunngjevnadane for gitt konsesjon. Ein instans som krev ei ny konsekvensutgreiing, og som vektlegg at eit korrekt bilete av naturverdiar og biologisk mangfald leggast til grunn!

I 2013 gjev altså NVE konsesjon til eit industrianlegg på Stadhalvøya - som vurderast til «kategori E»; eit område som ligg i høgste konfliktvurdering med nasjonale mål knytt til landskap, biologisk mangfald og kulturminne. Det krev eit godt hovud å forstå at NVE kan konkludere med at dei samla føremonane ved «Okla» er større enn ulempene, når eit slikt landskap står på spel. Kunnskapsgrunnlaget for naturverdiane allereie på vedtakstidspunktet var godt dokumentert, og burde tilseie at nokre «klokker klang» hjå ei kunnskapsbedrift i statens teneste.

I tillegg har ny kunnskap kome til. Vi taler nemleg om kystnatur av høg nasjonal verdi. Eit INON-område (inngrepsfritt, samanhengande naturområde), med ein svært særprega artsrikdom og fleire titals raudlista artar. Trekk og overvintringsområde for fugl i hopetal. Trass i fleire ti-tals klager, motsegner og høyringsvar frå sterke fagmiljø - samt Riksantikvar, Miljødirektoratet og fylkesmann - som på det sterkaste gjekk i mot utbygginga, vart likevel konsesjon vedtatt av NVE.

«Okla» vert istaden rettferdiggjort ut ifrå ein industriell verdiorden, der teknisk effektivitet og talfesta rasjonalitet har forrang. Dei politiske målsetjingar om auka satsing på fornybar kraftproduksjon i Noreg, vert vektlagt som forsvar for oppføring av eit vindkraftverk i noko av Noreg sin mest spektakulære natur. Som forsvar for å setje kroken på døra til ein viktig del av vår felles kulturhistorie. Utkant-kommunar vart rundlurt, med feilaktig lovnad om aukt sysselsetjing og positive ringverknader for næringslivet. Gjennom si konsesjonsgodkjenning – og oppretthalding av denne – viser energimyndighetene eit totalt fråver av fagleghet i høve andre sektorinteresser enn nettopp energiproduksjon.

Avgjerder som er tatt av våre styringsorgan må visast respekt, seier «makta». Demokratiske besluttingar på landet sitt øvste nivå kan ikkje overkøyrast av "anarki». Men - korleis har dei demokratiske besluttingane eigentleg føregått i vindkraftsakene? At folk flest såg vindkraftutbygginga sine konsekvensar fyrst etter at den vedtekne politikken var i ferd med å verte iverksett, slik som i «Oklasaka», må sjåast på som eit teikn på nettopp demokratisk svikt. At godt dokumentert fagkunnskap om natur og landskapsverdiar vert ignorert av styremaktene i besluttingsprosessane, slik vi har erfart på Stadhalvøya, er ikkje eit demokrati verdig. At «føremonane» kan definerast som større enn ulempene, når noko av landet sin mest spektakulære natur er i ferd med å gå tapt, let seg vanskeleg forsvare.

Heller ikkje dei politiske parti har vist tydeleghet i vindkraftsaka, noko som har fått innverknad på premissane som har blitt sett for den offentlege debatt, og spreiing av informasjon til folket om vindkraftutbygginga sin innverknad på natur og omgjevnader. Og enno tykkjest det som om sentrale styremakter vel å tru at «å sitje stille i båten» er den beste taktikk!

Kampen mot «Okla» er ikkje ein kamp mot fornybar energi. Nei. Det handlar om å ta vare på noko av norskekysten sitt mest kjende og unike landskap. Ein natur som vil verte øydelagd i sin heilskap og som vi aldri kan få attende. Å ofre ein slik natur- og kulturarv i Noreg, er både kunnskap- og historielaust – og eit stort tap for framtidige generasjonar. Trass i om konsesjonen skal inn til ny gjennomgang, vil dette medføre eit omfattande og tidkrevjande arbeid. Og klokka tikkar for utbyggjar. Det «rislast med sablane» når anleggsarbeidet med vegen varslast starta allereie måndag 31.aug. Sjølv om nyleg framsette dispensasjonsøknader enno ikkje er behandla. Sjølv om utbyggjar kan frykte at arbeidet vert stogga som fylgje av ny konsesjonsvurdering. Det må sjåast på som eit overtramp – og djupt respektlaust av utbyggjar å starte arbeidet i ein slik situasjon, utan at formalitetane er på plass.

Vi støttar Stad Venstre sitt framstøyt om å avvente vidare kommunal handsaming i saker relatert til «Okla» til konsesjonen har blitt vurdert på ny. Vi ynskjer at dispensasjonssaker frå LNF-område skal handsamast politisk. Vi krev at det vert sett stillstand i anleggsarbeidet til «Okla» – til konsesjonen har vore inne til ny vurdering!

Er det siste dagane Stadhalvøya ligg der urørt? Som ein traust knyttneve ut mot storhavet - med sin unike, ville og mektige natur og sine utdøyingstrua artar. Med si sagnomsuste historie og si løyndomsfullhet, i storm og stille. Ein spektakulær stad, der all fornuft tilseier at industri aldri skulle vore planlagd i utgangspunktet.

Det er tid for å stille spørsmål ved kva Stad tyder for deg og meg? For Noreg – og vår kollektive kystkulturhistorie? Ein har alltid eit val. Å sitje stille i båten. Eller stå opp mot bylgjene. Når noko av vår mest verdfulle natur- og kulturarv er i ferd med å gå tapt – då er det feil å sitje stille i båten! Når utbyggjar tek seg til rette, sjølv om formalitetane kring byggjestart ikkje er på plass, då er det noko som kling feil. Når Stad – eit av Noreg sine mest kjende landemerkjer skal ofrast for industriutbygging – JA. DÅ FOLK er det tid for å stå opp mot bylgjene!