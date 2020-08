Vil ikkje opne landet meir

Nyhende

– Grunna av situasjonane har regjeringa bestemt at vi ventar med å opne meir. Eg skjønnar at mange er skuffa over dette, det sa statsminister Erna Solberg under pressekonferansen fredag.

Dette betyr mellom anna at regjeringa ventar med å opne opp for breiddeidretten, og det vert ikkje opna opp for arrangement med fleire enn 200 publikummarar per no. Skjenkestoppen som er innført etter klokka 24:00 i heile landet, vert heller ikkje endra på dette tidspunktet.

– Vi må ha meir tryggleik før vi kan opne Norge ytterlegare, la Solberg til.

Ny vurdering av vidare opning vert i starten av september. Når det gjeld opning av breiddeidretten vert det truleg ikkje ny vurdering før tidlegast midten av september.

Anbefaler å vere i Norge

Under pressekonferansen sa også Solberg at reiser ut av Norge no ikkje vert anbefalt.

– Vi ser dessverre at smitten i verda aukar, og stadig fleire land vert raude. Vi vil difor ikkje opne for fleire reiser utanfor EU no.

Munnbind i Oslo

Det vart også klart at regjeringa forlenger anbefalinga med munnbind på kollektivtransporten i ei veke til. Det var 14. august at regjeringa anbefalte bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikkje var mogleg å halde ein meter avstand til andre passasjerar. Dette gjaldt både Oslo og Indre Østfold. No er det klart at anbefalinga vil gjelde i Oslo ei veke til.

Bent Høie, helse og omsorgsminister, konstaterte at ein meter avstand er framleis det viktigaste.

Slik er smittesituasjonen

Smittespreiinga er framleis på eit lågt nivå nasjonalt, og testinga er framleis høg.