Over 13.000 er arbeidsledige i Vestland

Nyhende

I august er det 13.926 personar som er arbeidsledige i Vestland. Dette utgjer 4,1 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Dette er ein nedgang på nesten 2000 personar frå juli til august. I august var 4771 personar langtidssøkjarar i Vestland, og totalt 10.252 personar er heilt ledige og permittert eller delvis ledig og permittert.

I heile landet minkar også arbeidsløysa med 16.300 personar i august. Ved utgangen av månaden var 216.400 personar arbeidsledige, ifølgje Nav. Dette utgjer 7,6 prosent av arbeidsstyrken. I Norge var 132.800 personar registrert som heilt ledige eller arbeidssøkjarar på tiltak, medan 83.000 av dei ledige er permitterte.

Skilnadar

Ifølgje Nav er det samanlikna med i fjor størst auke i arbeidsløysa utanfor Bergen. Øygarden har +406 personar, Askøy +356 personar og Alver +269 personar. I Bergen kommune er det 7590 personar som er arbeidsledige, noko som er ein auke på 3684 personar samanlikna med august i fjor.

Det er aller høgast arbeidsløyse i Austrheim med 5,2 prosent, Øygarden med 5,0 prosent og Bergen 4,9 prosent. Gloppen med 1,3 prosent, Vik med 1,4 prosent og Gulen med 1,7 prosent har lågast arbeidsløyse i fylket.

I Nordfjord er også tala varierte. Stad har 146 personar som er arbeidsledige, noko som utgjer 2,9 prosent. Samanlikna med i fjor er dette ei endring på 36 personar og 33 prosent.

Gloppen har 41 personar som er arbeidsledige og som nemnt over, 1,3 prosent. Dette er ei endring på -26 personar og totalt -39 prosent samanlikna med i fjor.

I Stryn er det 82 personar som er arbeidsledige, noko som er 2,1 prosent. Dette er ei endring på 38 personar, og 86 prosent samanlikna med i fjor.

I Bremanger er det 70 personar som er arbeidsledige og arbeidsløysa her er på 4,0 prosent. Samanlikna med i fjor er dette ei endring på 37 personar og heile 112 prosent.

I Kinn er det 331 personar som er arbeidsledige, og har heile 4,9 prosent arbeidsledige. Dette er 3684 personar fleire enn i fjor og 94 prosent endring.

Stabilt i Nordfjord

Ifølgje tal frå Nav Nordfjord har arbeidsløysa i Nordfjord stabilisert seg på eit nivå rundt 2,5 prosent. Den høgste arbeidsløysa i Nordfjord var i mars med totalt 8,8, prosent heilt ledige. Då var det Stryn som låg på toppen i Nordfjord med heile 12,5 prosent, medan Gloppen hadde lågast arbeidsløyse med 6,6 prosent.

­­­­– Vi ser at Nordfjord i løpet av sommarmånadane har hatt høg aktivitet i næringslivet. Turistane har strøyma til både hotell og campingplassar, som melder om fullt belegg. Mange trudde nok at heile sommarsesongen var gått tapt, men der tok vi heldigvis feil. Dette er sjølvsagt gledeleg. Også innan sal/service har vi sett ein kraftig oppsving i sommarmånadene. Vi føl sjølvsagt med på utviklinga framover og er spente på kva som skjer no når turistsesongen er på hell. Vi håpar at nordmenn framleis nyttar seg av ferie og utflukter til Nordfjord utover hausten, melder regionleiar i NAV Nordfjord, Kari Tonning, i ei pressemelding.

Flest innan reise og transport

Yrka som har størst arbeidslause er reiseliv og transport som har 1949 personar som er arbeidsledige. I industriarbeid er det 1501 personar arbeidsledige, noko det også er i salsarbeid.

For yrka jordbruk, skogbruk og fiske er det færrast arbeidsledige med 149 personar. I akademiske yrke er det 198 personar og meklarar og konsulentar er det 413 personar arbeidsledige. Desse er også blant yrka med lågast arbeidsløyse, ifølgje tala frå Nav.