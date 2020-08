Deler ut 350.000 kroner i kulturmidlar

Nyhende

Det er kommunestyret i Stad som har løyvt 349.100 kroner til kulturmidlar som skal fordelast mellom lag og organisasjonar i kommunen. Desse midlane vert tildelt etter søknad og i samsvar med eigne retningslinjer for tildeling av tilskotet. For å få tilskot må laget eller organisasjonen vere organisert og ha betalande medlem. Tilskotet vert så fordelt på grunnlag av tal på medlem under 18 år.